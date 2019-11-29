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Kars'ta PKK operasyonu: 9 gözaltı

PKK-KCK’ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA | 29.11.2019 - 13:19..
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Türkiye genelinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda bugün Kars'ta, bir şafak operasyonu düzenlendi.

Kars'ta PKK operasyonu: 9 gözaltı

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik Kars’ın Digor ve Kağızman ilçeleri ile İstanbul’da zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin, Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.

Kars'ta PKK operasyonu: 9 gözaltı

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli 9 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzer önce Harakani Devlet Hastanesi’ne ardından Kars Adliye Sarayı’na getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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