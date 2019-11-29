Kars'ta PKK operasyonu: 9 gözaltı

Türkiye genelinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda bugün Kars'ta, bir şafak operasyonu düzenlendi.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik Kars’ın Digor ve Kağızman ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin, Emniyet’teki işlemleri tamamlandı.

9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli 9 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzer önce Harakani Devlet Hastanesi’ne ardından Kars Adliye Sarayı’na getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.