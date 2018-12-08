Annegret Kramp-Karrenbauer, namıdiğer AKK: Merkel'in halefi Almanya'nın yeni Şansölye adayı. Kısaca gelecekte ismini çokça duyabileceğimiz biri olan AKK, Türkler hakkında pek de sevecen değil.

SİYASETİN İÇİNDEN GELİYOR

Almanya'da siyasetin içinden gelen bir isim olan Annegret Kramp-Karrenbauer 19 yaşında siyaset bilimi üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1981 yılında CDU'ya üye oldu.

Saarland'da Eyalet siyasetinde görev alan Kramp-Karrenbauer, 2000 yılında eyaletin ilk kadın içişleri bakanı ve 2011-18 arasında da ilk başbakanı oldu.

SİYASİ ÇİZGİSİ

AKK, parti içinde ılımlı bir ses seçenek olarak görülüyordu.

Merkel'in sığınmacı politikasını destekleyen, kadın hakları ve asgari ücret konularında liberal bir tutumu olan AKK, bazı alanlarda ise daha muhafazakar görüşlere sahip.

Merkel'in halefi: Annegret Kramp-Karrenbauer VİDEO

TÜRKİYE DOSTU DEĞİL

AKK'nin Türkiye ile nasıl bir ilişki haritası çizeceği henüz belli değil ancak şimdilik bir Türkiye dostu olmadığı kesin olarak söylenebilir. Buna en somut delil ise referandum sırasındaki tutumu.

Saarland eyaletinde başbakanlık yaptığı döneme denk gelen Türkiye'deki 2017 referandumu sırasında AKK, Türk politikacıların eyalette konuşmasını yasaklamıştı.

Bununla birlikte AKK, Almanya'ya yerleşen Türklere ve onların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı verilmesini fakat torunlarının yalnızca Alman vatandaşı olma hakkının bulunmasını talep ediyor.