Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya polisi, e-posta ihbarları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne para ve eleman temin eden aynı zamanda yer ve keşif yaparak eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 9 kişiden 8'i, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Adresinde bulunmayan 1 şahıs ise polis ekipleri tarafından aranıyor.