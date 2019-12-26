Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Eylem için yer ve keşif çalışmaları yapan DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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Stres, bazen iyi gelebilir

Hayatımızın her anında yanımızda olan stres, bazı durumlarda olumlu sonuçlar için bize yardımcı olabilir. Nasıl mı? Gelin birlikte bakalım...