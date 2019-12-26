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Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Eylem için yer ve keşif çalışmaları yapan DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 8 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 26.12.2019 - 11:37..
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Konya polisi, e-posta ihbarları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne para ve eleman temin eden aynı zamanda yer ve keşif yaparak eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 9 kişiden 8'i, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Adresinde bulunmayan 1 şahıs ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Konya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

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