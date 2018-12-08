Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı

Akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250’nci cadde üzerinde, siyah bir otomobille gelen silahlı şahıslar araçtan inerek, kaldırımda yürüyen kişilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGANLARA AİT BİR SİLAH BULUNDU

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri esnasında ateş eden şahıslara ait olduğu düşünülen bir tabanca buldu.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.