taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3026
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.933

Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı

Bir otomobilden inen şahısların yolda yürüyen gruba açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA | 08.12.2018 - 23:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3250’nci cadde üzerinde, siyah bir otomobille gelen silahlı şahıslar araçtan inerek, kaldırımda yürüyen kişilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı

SALDIRGANLARA AİT BİR SİLAH BULUNDU

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeleri esnasında ateş eden şahıslara ait olduğu düşünülen bir tabanca buldu.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara’da yolda yürüyen gruba silahlı saldırı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'dan Türkiye'ye altın ihracı

Venezuela'dan Türkiye'ye altın ihracı

71
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracındaki görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracındaki görüşmesi

75
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O hanımla ne işin var

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: O hanımla ne işin var

57
Pitbull saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı

Pitbull saldırısına uğrayan çocuk güçlükle kurtarıldı

320
Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi

Putin'den Çipras'a Türk Akımı yanıtı geldi

71
21'inci yüzyılın Fransız İhtilali

21'inci yüzyılın Fransız İhtilali

121
Brüksel'de polis şiddeti

Brüksel'de polis şiddeti

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir