Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) TSK Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan, 53 askeri personelin ardışık olarak arandıkları belirlendi.

Aramaların, TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi. Şüpheliler hakkında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturması yapıldığı belirlendi.

OPERASYON BAŞLATILAN İLLER

Haklarında işlem yapılmayan 22'si muvazzaf, 10'u KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen, 4'ü emekli ve ihraç olmak üzere 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrasında bugün sabah saatlerinde Kayseri merkezli, Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.