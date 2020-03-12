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Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat, bu ay da birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 13:59..
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YKKSY’nin bu haftaki etkinlik programında 11 Mart Çarşamba günü Fotoğraf Kulübü’nde parfümör, koku uzmanı ve fotoğrafçı Vedat Ozan’la koku ve sanat ilişkisi konuşulacak.

13 Mart Cuma günü ise Ender Sesler Konseri’nde çağdaş müziğin dünyaca ünlü bestecilerinden Samir Odeh Tamimi’nin eserleri yorumlanacak.

14 Mart Cumartesi günü çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten’in solo gösterisi All About the Heart (Yüreğe Dair) bu sezon son kez Loca’da izleyicilerle buluşuyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

11 Mart 2020 Çarşamba

Fotoğraf Kulübü Fotoğrafı Koklamak Fotoğrafın farklı disiplinlerle bir araya getirildiği Fotoğraf Kulübü söyleşilerinde bu ay Merih Akoğul’un konuğu parfümör, koku uzmanı ve fotoğrafçı Vedat Ozan.

Sanat tarihinin başlangıcından günümüze koku ve sanat ilişkisinin konuşulacağı söyleşide, kullanılan malzemelerin kokusundan sanat yapıtlarında kokuyu konu edinen veya çağrıştıran yapıtlara kadar birçok konu ele alınacak. 11 Mart Çarşamba günü saat: 18:30’da yapılacak olan etkinlik Loca’da.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

13 Mart Cuma

Ender Sesler Konseri

Samir Odeh Tamimi

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/ Bauart ortaklığıyla düzenlenen “Ender Sesler” konser dizisinde bu akşam çağdaş müziğin dünyaca ünlü bestecilerinden Samir Odeh Tamimi’nin eserleri yorumlanacak. Konser, Tarabya Kültür Akademisi işbirliğiyle
gerçekleşiyor. 13 Mart Cuma günü saat: 20:00’da yapılacak olan konser Loca’da.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

 

14 Mart 2020 Cumartesi

All About the Heart Çağdaş dans sanatçısı Canan Yücel Pekiçten’in üç ayrı kadının kalbini açan solo gösterisi All About the Heart (Yüreğe Dair) bu sezon son kez Loca’da izleyicilerle buluşuyor.

Üç farklı esere konu olmuş kadın karakterlerin öyküsünü sahneye sarsıcı bir yorumla taşıyan sanatçı, “Der Zwerg” liedinin kraliçesini, Fince yazılmış ilk opera olan “Pohjan Neito”nun aynı adlı karakterini, “Madam Butterfly” operasının Cio-Cio-San’ını kadın bakış açısıyla yeniden var ediyor.

Bu üç ayrı solo yapıtta, cinsiyetçi bir bakışla yaratılmış kadın karakterlerin “şekil değiştirmesine” tanıklık edeceğiz. 14 Mart Cumartesi günü saat: 20:00’da Loca’da yapılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta mart ayı etkinlikleri

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