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Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

Görüşmede İdlib ve Tel Rifat'ta huzurun sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın devamı konusundaki fikir birliği teyit edildi.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 09:35..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARDA FİKİR BİRLİĞİ

Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

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