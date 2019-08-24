Türkiye, dünya turizm sektöründe adından söz ettirmek için harekete geçti. Bu kapsamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu.

GENEL MÜDÜR NALAN APA

İlk toplantısını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiren ajansın genel müdürlüğüne Nalan Apa getirildi.

BEKLENTİ YÜKSEK

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacağına inandıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hızlı hareket ederek, doğru ve sektör için gerekli kararları alacak, kendisinden bekleneni fazlasıyla karşılayacak, turizme yön verecek bir kuruluş olarak Türk turizm tarihine girmiş olacak." dedi.