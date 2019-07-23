Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından bakkalara düzenlenen operasyonda 1.170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İKİ FARKLI YERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçak sigara satışını önlemek amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağralı Mahallesi'nde iki farklı bakkala operasyon düzenlendi.

EVDE DEPO OLUŞTURMUŞLAR

KOM Şube ekiplerinin ilk adrese yaptığı operasyonda 10 adet kaçak sigara ele geçirilirken, şüphelinin depo olarak kullandığı evde ise 1.160 paket kaçak sigara bulundu.

1.170 KAÇAK SİGARA

Ele geçirilen toplam 1.170 paket sigaraya el konulurken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.