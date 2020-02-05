Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu erişime açıldı. Buna göre, ilk başvurular yarın başlayacak.

4

Tecavüzden virüs yalanı ile kurtuldu

Koronavirüsün çıkış yeri Çin'in Vuhan kenti yakınlarında bir kadın evine zorla giren bir kişinin tecavüzünden kendisine koronavirüsün bulaştığını söyleyerek kurtulurken, sapık teslim oldu.