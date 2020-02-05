Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 5-9 Şubat 2020 tarihleri arasında 1’i yeni, 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
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SAHNELENECEK OYUNLAR
Tatlı Kaçık, Matruşka, İki Efendinin Uşağı, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Geç Kalanlar, Hisse-i Şayia, Hastalık Hastası, Komik-i Şehir Naşit Bey ve çocuk oyunları Peri Kız Müzikali(Yeni Oyun), Yaşasın Barış, Palyaço Prens, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Harikalar Mutfağı, Yaşayan Sayfalar, Rüya, Bisküvi Adam, Benim Güzel Pabuçlarım, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.