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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

Şehir Tiyatroları 1 yeni, 20 oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 11:48..
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 5-9 Şubat 2020 tarihleri arasında 1’i yeni, 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

OYUN VE SEANSLAR İÇİN TIKLAYIN

SAHNELENECEK OYUNLAR

Tatlı Kaçık, Matruşka, İki Efendinin Uşağı, Hayal-i Temsil, Uzlaşma, Geç Kalanlar, Hisse-i Şayia, Hastalık Hastası, Komik-i Şehir Naşit Bey ve çocuk oyunları Peri Kız Müzikali(Yeni Oyun), Yaşasın Barış, Palyaço Prens, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Harikalar Mutfağı, Yaşayan Sayfalar, Rüya, Bisküvi Adam, Benim Güzel Pabuçlarım, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz Çiftlik Bekçisi.

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

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