Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör atamaları

İzmir'de bir fabrikada patlama oldu

İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, "ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz." dedi.

2017-2018 sezonunun devre arasında kiralık olarak Barcelona’dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'a, Barcelona'daki eski ev sahibinin dava açacağı öğrenildi.

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İstanbul kadına şiddete karşı turuncu renge büründü

İstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.