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Evrensel insan hikayeleri: Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri

Şair, senaryo yazarı, televizyon programı sunucusu, köşe yazarı kimlikleri ile tanıdığımız İsmail Kılıçarslan, yeni öyküsü “Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri” ile karşımızda…

Özel İçerik | 29.11.2018 - 15:43..
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Evrensel insan hikayeleri: Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri

kara dursun ve Ankara söylenceleri

İlk şiirinin Kaknüs dergisinde yayımlanması ile çıktığı edebiyat yolculuğunda Kılıçarslan, “Ablam Uzak Ülkede” şiir kitabıyla 2004’te, “Cahit Zarifoğlu Şiir Ödülü”ne layık görüldü. Sonra belgesel senaryoları yazmaya soyundu. Bunlardan “Aliya” belgeseli, “TYB Yılın Belgseli” ödülünü alırken, “Cahit Zarifoğlu-Yaşamak” da  “Antalya Film Festivali”nde finale kaldı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin her yıl farklı alanlarda verdiği ödüllerde de 2016’da “Basın-Fıkra” dalında ödül kazandı.

Cins Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve İtibar Dergisi yayın kurulunda bulunan, Yeni Şafak’ta köşe yazıları yazan Kılıçarslan, şimdi de hikayenin evrenselliğinden yola çıktığı yeni öykü kitabı ile okurlarına dokunuyor…

Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri - İsmail Kılıçarslan

(İsmail Kılıçarslan)

KARA DURSUN VE DİĞER ANKARA SÖYLENCELERİ

Hikayeler, temelinde hep insanın hikayesini anlatıyor. Doğadan aldığı yaşanmışlıkla, insanın hüznüne, neşesine, acı ya da tatlı gününe hep tanıklık ediyor. Kılıçarslan, işte bu mottodan yola çıkıyor Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri’nde.

İnsanı merkezde tutarken, uzun soluklu bir Ankara portresi sunmayı ihmal etmiyor. Çukur Mahalle’den, Eski Garajlardan, kondulardan, pavyonlardan, yokluktan ve illa dostluktan çıkarıyor hikayesini. Dönemin karanlığı, Kılıçarslan’ın tuttuğu kalem ile aydınlanıyor. Tanımadığımız her bir insanın hikayesi, hiçkimseleşip bizi kendimize çeviriyor…

İnsana, insanı anlatan bir hikayenin içinde, Ankara’da kaybolmaya, sonra kendini bulmaya hazır ol!

Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri - İsmail Kılıçarslan

Kara Dursun ve Diğer Ankara Söylenceleri

İsmail Kılıçarslan

Ketebe Yay.

S.: 112

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Damla Karakuş

[email protected]

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