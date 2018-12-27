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İsrail parlamentosu erken seçim için kendini feshetti

İsrail parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti.

AA | 27.12.2018 - 09:36..
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Yedioth Ahronoth internet sitesinin haberine göre, İsrail parlamentosu, fesihle ilgili yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda 2 milletvekilinin ret oyuna karşılık 102 milletvekilinin evet oyuyla onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da yarınki Brezilya ziyaretinin gerçekleştirileceği, Netanyahu'nun parlamentonun feshedilmesi nedeniyle ziyaret süresini kısaltmayacağı belirtildi.

Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları önceki gün erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçen ay abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, 14 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." demişti.

Netanyahu ile Bennett, 16 Kasım'da koalisyonun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş ancak Netanyahu, Savunma Bakanlığının kendisi tarafından yürütüleceğini duyurmuştu.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile 5 ortaklı olarak devam eden koalisyon hükümetinin sandalye sayısı da güvenoyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

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