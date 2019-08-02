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300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu açıklandı.

AA | 02.08.2019 - 00:08..
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300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 29 Temmuz'da Siirt Eruh ilçesi Yassıada bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 BİN LİRA KASADA KALDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

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