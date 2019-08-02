300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.
İç güvenlik operasyonları kapsamında 29 Temmuz'da Siirt Eruh ilçesi Yassıada bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.
300 BİN LİRA KASADA KALDI
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğunun tespit edildiği kaydedildi.