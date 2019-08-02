300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

Tebriz Uluslararası Halı Fuarı'nda sergilenen 600 metrekarelik halı, İran medyasına göre dünyanın "tek parçadan oluşan en büyük el dokuma halısı.

29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Welat Serhat" kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu açıklandı.

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Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs

Kafeste unutularak dumandan etkilenen muhabbet kuşunu ise bir itfaiyeci kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kuş öldü.