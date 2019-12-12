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64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung'un 64 MP kameralı ilk telefonu Galaxy A71'in özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 12.12.2019 - 15:17..
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, orta segment Galaxy A serisine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Şirket, 64 MP kamerası ile dikkat çeken Galaxy A71'i tanıttı. Telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG

SAMSUNG GALAXY A71 ÖZELLİKLERİ

6,7 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD + Infinity-O Süper AMOLED ekrana sahip Galaxy A71, gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisinden alıyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak telefonda, 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Samsung Galaxy A71'in kamera özelliklerine değinecek olursak, 64 MP kamera sensörünü kullanan ilk Samsung telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera olmak üzere, telefonda toplam 4 adet arka kamera bulunuyor.

Telefonun ön tarafına baktığımızda ise ekran deliği içerisine yerleştirilmiş 32 MP tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

samsung galaxy a7

25W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy A71'in fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Samsung Galaxy A71 tüm özellikler:

  • 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) Full HD + Infinity-O Süper AMOLED ekran
  • 8 Çekirdekli (2.2GHz çift + 1.8GHz altılı) Snapdragon 730 işlemci
  • Adreno 618 grafik birimi
  • 128 GB Depolama alanı (micro SD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir)
  • 6GB / 8GB RAM seçenekleri
  • Samsung One UI 2.0 ile Android 10 işletim sistemi
  • Çift SIM
  • LED flaşlı 64MP arka kamera + f / 1.8 diyafram, 12MP 123 derecelik ultra geniş açılı kamera + f / 2.2 diyafram, 5 MP derinlik sensörü + f / 2.2 diyafram, 5MP makro kamera + f / 2.4 diyafram
  • F / 2.2 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera
  • Ekrana gömülü parmak izi sensörü
  • 3.5mm ses girişi, Dolby Atmos
  • Boyutlar: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
  • Ağırlık: 179g
  • Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
  • 25W hızlı şarj ile 4500mAh batarya

 

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64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

64 MP kameralı Samsung Galaxy A71 tanıtıldı: İşte özellikleri

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