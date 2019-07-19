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64 yaşındaki kadın dolandırıcıların kurbanı oldu

Samsun'da "terör örgütü kimlik bilgilerini ele geçirdi" bahanesiyle dolandırılan 64 yaşındaki kadını, gözyaşlarını tutamayarak "Mahvoldum" dedi.

İHA | 19.07.2019 - 11:55..
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Bafra ilçesinde telefon dolandırıcıları emniyet güçlerinin tüm uyarılarına rağmen vatandaşları kandırarak can yakmaya devam ediyor.

"YOKSA SEN DE CEZAEVİNE GİDERSİN"

İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde oturan 64 yaşındaki Rakibe Gülşen’i telefonla arayarak, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler "Kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi. Vereceğimiz hesap numarasına, hesabındaki paraları gönder. Biz sana yardımcı olacağız. Yoksa sen de cezaevine gidersin. Soruşturma sonunda paranı geri iade edeceğiz" diyerek korkuttu.

Ne olduğunu anlayamayan ve çok korkan Rakibe Gülşen bankaya giderek hesabında bulunan 12 bin lirayı kendisine verilen hesaba yatırdı.

64 yaşındaki kadın dolandırıcıların kurbanı oldu

"ZOR GÜNLER İÇİN SAKLIYORDUM, MAHVOLDUM"

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sivil ekiplerle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden kadın şikayetçi oldu.

Gözyaşlarını tutamayan yaşlı kadın, “Çok korkuttular beni. Şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Bu parayı ben zor günler için saklıyordum. Mahvoldum ben” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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