Son 1 haftada 18 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Kasım 2018 tarihlerinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 680 operasyon yapıldı.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 866 terör (PKK/KCK 212, sol 38, DEAŞ 31, FETÖ/PDY 585), 3 bin 695 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 129 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 690 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde 13’ü sağ, 5’i teslim olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde Diyarbakır’da 16, Şırnak’ta 12, Bingöl’de 8, Tunceli’de 6, Kars’ta 2 ve Van’da 1 olmak üzere 45 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 7’si ağır ve uzun namlulu toplam 16 silah, 130 kilogram patlayıcı madde, 20 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi, bin 203 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 3 BİN 695 GÖZALTI

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 657 operasyonda 1 ton 26 kilogram esrar, 149 kilogram eroin, 500 gram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 8 kilo 32 gram metamfetamin, 197 bin 114 adet captagon, 473 bin 736 adet extacy, 788 adet sentetik ecza, 348 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 374 bin 186 paket kaçak sigara, 15 bin 829 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 695 kişi gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAKİ TERÖR SEVİCİLERE GEÇİT YOK

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 355 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 286 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

4 BİN 482 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ise 332’si denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 482 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 129 organizatör gözaltına alındı.

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