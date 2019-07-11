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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 11.07.2019 - 13:23..
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Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S. E. isimli bir kişinin, Davutlar bölgesindeki evinde uyuşturucu sattığının tespit etti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Evi fiziki takibe alan narkotik ekipleri, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra operasyon düzenledi.

Evde bulunan biri kadın 3 kişiyi gözaltına alan narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmada evde bulunan kişilerin kimliklerin M.B., S.E. ve C. A. Olduğunu belirledikten sonra, C.A.’nın ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, uyuşturucu kullanma, gece vakti silahla yağma gibi 4 ayrı suçtan arandığını tespit etti.

BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramada; ayrıca 1 adet Pietro marka 9 mm silah,1 adet Voltran marka silah, 1adet 9 mm Browning marka silah,1 adet Irak Israel marka silah ve toplamda 4 adet mermi, 4.38 gr kristal olarak tabir edilen metamfetamin ve 2.28 gr esrar maddesi geçirildi.

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