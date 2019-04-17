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Konut Fiyat Endeksi arttı

TCMB'nin verilerine göre; Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki aya göre yüzde 0,96 artarak 108,83'e çıktı.

AA | 17.04.2019 - 11:23..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

YÜZDE 0,96'LIK ARTIŞ

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,96 artarak 108,83 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,81 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,26 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubatta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,50 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,53 artış gözlendi.

Konut Fiyat Endeksi arttı

İSTANBUL'DA YÜZDE 1,70'LİK AZALIŞ

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,20 ve 5,05 artış görüldü.

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