taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.548
Euro
6.207
Altın
1505.42
Borsa
99405.03
Gram Altın
268.463

Van'da PKK'ya ait muhimmat ele geçirildi

Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yöenlik operasyonlar devam ediyor. Operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

AA | 12.08.2019 - 12:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Andiçen, Ulaşır, Surik mahalleleri kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmedi.

Bu bölgelerde PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve malzeme depo olarak kullandığı alanlar tespit edildi.

Van'da PKK'ya ait muhimmat ele geçirildi

AÇIKLAMA YAPILDI

"Şehit Güvenlik Korucusu Halil Şipi" operasyonunun 09-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "Operasyonda Glock marka tabanca, şarjör ve 14 fişeği, Smith Wesson marka tabanca, şarjör ve 12 fişeği, büyük telsiz, el telsizi, zaman ayarlı 3 mayın/ el yapımı patlayıcı düzeneği, güneş paneli, savunma tipi Rus el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 55 fişeği, 13 küçük tüp, 6 büyük tüp, akü, 6 pil, radyo, 7 günlük ajanda, sekizli pil bloku, kol saati, 2 enjektör, morfin, ses kayıt cihazı, kulaklık, 25 litre motor yağı, büyük bidon kavurma, 200 kilogram un, 54 litre yağ, 40 kilogram tuz, 60 paket makarna, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 20 litre pekmez, 10 litre tahin, 5 kilogramlık 10 kutu konserve ele geçirilmiş olup, sığınak ve barınaklar imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Van’da PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi VİDEO

Van'da PKK'ya ait muhimmat ele geçirildi

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

134
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

46
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

34
Kral Selman hacıları izledi

Kral Selman hacıları izledi

121
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

63
Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

70
Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir