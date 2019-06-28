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Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

Çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar kızılçam alanı zarar gördü.

DHA | 28.06.2019 - 00:33..
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Osmaniye'de merkeze bağlı Kırıklı köyü Kanlıgeçit mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormandan duman yükseldiği görenler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Osmaniye, Düziçi ve Hasanbeyli orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Osmaniye ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale etti.

2 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği çalışmayla yangın söndürüldü. 2 hektarlık kızılçam örtülü ormanlık alanının zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede kesinlik kazanacak.

Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

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