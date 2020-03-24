65 yaş üstü vatandaşın rakısını jandarma aldı

Türkiye'de şu ana kadar koronavirüsten 37 kişi hayatını kabetti.

Ölenlerin 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunması üzerine hükümet tarafından birtakım önlemler geldi.

Bu önlemlerden biri de 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı...

HİZMETLERİ İÇİN KOLLUK GÜÇLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

65 yaş üstü vatandaşlara evden çıkma yasağı nedeniyle jandarma, polis, zabıta ve 112 ekipleri yardımcı olmakla görevlendirildi.

Hal böyle olunca da çok ilginç olaylar da yaşandı.

Rakı almaya giden 65 yaş üstü kişi, ekipler tarafından evine gönderildi.

Yaşlı adam ekiplere rakı almaya gittiğini söyledi. Ekipler ise yaşlı adama bu konuda da yardımcı oldu.

Yaşlı adam polisten rakı istedi İZLE

RAKISI ALINDI

Yaşlı adam satın almak istediği 100’lük rakının parasını alan ekipler alışverişi yapıp, rakıyı teslim etti.