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65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı

Elli bin vatandaşa yapılacak yardım ile ilgili konuşan İstanbul Valisi Yerlikaya, “Onlarla ilgili sokağa çıkma yasağı devam ettikçe bu hizmet devam edecek” dedi.

İHA |
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65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yardım yapılacağını duyurmuştu.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisi yardımı yapılmaya başlandı.

YARDIM KOLİLERİ YOLA ÇIKTI

Yardım kolileri 39 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün eş zamanlı olarak dağıtıma çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı

"HİÇ KİMSEYİ ÇARESİZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Yapılan yardımlar ile ilgili konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Dünyayı ve ülkemiz tehdit eden görünmez bir düşmanla mücadele ediyoruz. Hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık bırakmayacağız. Maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizle ilgili sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfımız, 5 günden beri geceli gündüzlü çalıştı. Toplam 52 bin dosya adresleriyle beraber tespit edildi." dedi.

65 yaş üstü vatandaşlara gidecek yardım kolileri yola çıktı


"YASAK DEVAM ETTİKÇE BU HİZMET DEVAM EDECEK"

Vali Ali Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Onlarla ilgili sokağa çıkma yasağı devam ettikçe bu hizmet devam edecek. Ama bugün burada bulunmamızın önemli sebebi de şu, biz her hafta onların evine bir yardım kolisi takdim edeceğiz."

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