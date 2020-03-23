İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara dün itibarıyla sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasağın ardından park, sokak, otogar gibi umuma açık alanlarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaşın üstündeki vatandaşları uyararak, evine göndermeye başladı.

65 yaş üstü yaşlı teyze dışarı çıkamayınca çatıda gezdi ViDEO

ÇATIDA BASTONLA GEZDİ

Yasağın ardından Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde çekilen bir görüntü, hem şaşırttı hem güldürdü. Oturduğu apartmanın terasına çıkan yaşlı bir kadın, elinde bastonla gezdi.