taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.59
Euro
7.0585
Altın
1488.76
Borsa
83174.18
Gram Altın
315.774
Bitcoin
39389.56

65 yaş ve üzerine artık minibüste yolculuk da yok

İstanbul’da hatlı minibüs şoförleri, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşları artık araçlarına almayacak.

İHA | 23.03.2020 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini gösteren koronavirüse karşı bir tedbir de minibüs şoförlerinden geldi.

Şoförler, sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş ve üzerini, araçlarına almamayı kararlaştırdı.

İlk adımı Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler attı.

65 yaş ve üzerine artık minibüste yolculuk da yok

MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ KARARI OLUMLU BULDU

65 yaş üstü vatandaşları almadığını ifade eden minibüs şoförü, “Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş ve üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum.” dedi.

65 yaş ve üzerine artık minibüste yolculuk da yok

"POLİSİ ARIYORUZ"

Başka bir minibüs şoförü ise “65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar.” diye konuştu.

65 yaş ve üzerine artık minibüste yolculuk da yok

65 yaş ve üzerine artık minibüste yolculuk da yok

İlginizi Çekebilir
Endonezya'da metro tıklım tıklım görüntülendi
48 kişinin koronadan hayatını kaybettiği ülkede, sabah saatlerinde çekilen bir kare sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ankara'da kaçak maske üretimi yapan iş yeri mühürlendi
Altındağ ilçesindeki bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yerindeki tüm maske ve materyallere el konuldu.
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 700'ü aştı. Virüsün en fazla can aldığı ülke İtalya olurken; İspanya, kayıplarda İran'ı geçti.
İstanbul’da yasağa uymayan yaşlılar
65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, daha ilk günden ihlal edildi. Bir kişi motosikletiyle kaçarken, bir diğeri "Bunaldım" diyerek kendini savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
83
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
351
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
460
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
80
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
102
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
104
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir