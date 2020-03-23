65 yaş ve üzerine artık minibüste yolculuk da yok

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini gösteren koronavirüse karşı bir tedbir de minibüs şoförlerinden geldi.

Şoförler, sokağa çıkma yasağı konulan 65 yaş ve üzerini, araçlarına almamayı kararlaştırdı.

İlk adımı Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler attı.

MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ KARARI OLUMLU BULDU

65 yaş üstü vatandaşları almadığını ifade eden minibüs şoförü, “Devletimizin aldığı karara bağlı olarak 65 yaş ve üstü yolcuları almıyoruz. Evlerine dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Hijyen olarak da zaten müsait değil, virüs var. Devletimizin aldığı kararı olumlu buluyorum.” dedi.

"POLİSİ ARIYORUZ"

Başka bir minibüs şoförü ise “65 yaş üstü yolcuları almıyoruz. Gereken uyarıyı da yapıyoruz, polisi arıyoruz. Çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah çıkmayacaklar.” diye konuştu.