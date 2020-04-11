65 yaş üstündeki yaşlı kadın pazara girmek için direndi

Edirne’nin Keşan ilçesinde kurulan cumartesi pazarına gelen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, sonra maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.

Dezenfeksiyon koridorundan da geçen vatandaşlar bu şekilde seçmece yapılmayan pazardan alışverişlerini yaptı.

YAŞLI KADIN PAZARA ALINMADI

Bu sırada pazara gelen yaşlı bir kadın, polis ve zabıtanın yaş kontrolüne takıldı. 65 yaşın üzerinde olduğunu tespit edilen kadın, ekipler tarafından durduruldu.

Yaş kısıtlaması dolayısıyla sokağa çıkmasının yasak olduğunun hatırlatıldığı 65 yaş üstündeki yaşlı kadın pazara alınmadı.

"MEYVE ALAYIM BİR DAHA GELMEM"

Bir süre pazara girip pazar alışverişi yapıp çıkmak isteği konusunda “Ben sizi anladım, meyve alayım bir daha gelmem zaten” diyerek direndi ancak ekipler yaşlı kadını “Biz senin pazar alışverişini yapar evine getiririz” diyerek ikna etmeyi başardı.

Ekip otosuna bindirilen yaşlı kadın evine gönderildi.

Pazara gelen 65 yaş üstündeki yaşlı kadın zor ikna edildi