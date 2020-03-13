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ALES başvuruları başladı

Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, kılavuzdan ulaşabilecek.

AA | 13.03.2020 - 10:32..
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvurular bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.

SINAV 3 MAYIS'TA

Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ALES başvuruları başladı

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