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Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

Malatya'da şüpheli bir şahsa müdahalede bulunan 3 bekçiden 1'i silahla vurulurken, 2 bekçi de bıçakla yaralandı.

İHA | 03.02.2020 - 08:09..
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Malatya Özsan Sanayi Sitesi'nde görevli 3 mahalle bekçisi, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde bulunan şüpheli bir şahıs anonsunu değerlendirmek üzere olay yerine intikat etti.

BEKÇİLERE BIÇAKLA SALDIRDI

Bekçiler, alkollü olduğu iddia edilen şüphelisi şahıs Suat U. ile iletişim kurmaya çalıştı. Bu esnada şüpheli şahıs Suat U. üzerinde bulunan bıçakla mahalle bekçilerine mukavemet gösterdi.

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

3 BEKÇİ YARALANDI

Bekçiler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan arbedede, bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K'.nın başını sıyırırken, diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

1 BEKÇİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan bekçilerinden Yunus S. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı 2 bekçi ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Arbede sırasında yaralanan şüpheli şahıs Suat U.'nunda hastane kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovanın yanı sıra 1 adet bıçak buldu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçi yaralandı

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