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Kanal İstanbul projesinde son durum

Uzun bir süredir gündemde yer edinen Kanal İstanbul projesinin, raporu açıklandı.

DHA | 26.10.2019 - 17:08..
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Kanal İstanbul projesinde son durum

Son zamanlarda yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesi ile ilgili ÇED raporunun ilk aşaması, kamuoyuna açıldı.

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, 28 Kasım 2019 tarihinde yapılacak toplantıda ÇED raporunun değerlendirecek ve 10 içinde "Son Şekli Verilen ÇED Raporu" hazırlanacak.

Üçüncü aşamada hazırlanan ÇED raporu, Bakanlığa sunulacak. Bu aşamada rapora gelen eleştiriler doğrultusunda gerekli düzelmeler yapıldıktan sonra "Nihai ÇED Raporu" hazırlanacak.

Kanal İstanbul projesinde son durum

KANALIN MALİYETİ 75 MİLYAR TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunu açıkladı.

45 kilometrelik kanalın 18.5 kilometresi Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı'ndan geçecek. 7 yılda tamamlanacak olan kanalın proje maliyeti, 75 milyar TL olarak hesaplandı.

Kanalın yapımı ile birlikte Küçükçekmece Gölü´nü Marmara Denizi´nden ayıran köprü durumundaki kara parçası, yaklaşık bir kilometre açılacak.

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