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Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

AA | 21.11.2019 - 11:31..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara, bir yenisi daha eklendi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLARIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Irak'ta 5 terörist öldürüldü

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