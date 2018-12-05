Kocaeli'deki tarihi ahşap köşk ihtişamını koruyor

Kocaeli'de, Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm'in Hereke ziyareti dolayısıyla 1898 yılında inşa edilen köşk, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü ihtişamını koruyor.

ZİYARETÇİLERİN UĞRAK YERİ

Ünü dünyaya yayılan ipek halıların üretildiği fabrikayı görmek isteyen 2. Wilhelm'in 1898 yılındaki Hereke ziyareti için inşa edilen tarihi yapı, sanayi kentinin taşınmaz kültür varlıkları arasında önemli bir yere sahip.

Kocaeli'nin turizmine hizmet eden Wilhelm Köşkü, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BEĞENİ TOPLUYOR

Alman İmparatoru 2. Wilhelm ve eşi Augusta Victoria'nın Hereke ziyaretinin hemen öncesinde Yıldız Sarayı marangoz atölyelerinde hazırlanan ve bugünkü yerine bir günde kurulan köşk, mimari yapısı ve iç tefrişatıyla görenlerde büyük hayranlık uyandırıyor.

METAL ÇİVİ KULLANILMADAN YAPILDI

Tekne yapım yöntemiyle metal çivi kullanılmadan bütünüyle ahşap konstrüksiyonla inşa edilen köşkte ilginç bir tasarım özelliği olarak gerek deniz gerekse kara tarafına açılan bir çok kapı bulunuyor.

SİMETRİK KURULUŞA SAHİP

Dışta ortada hafif eğimli bir çatı ve iki yandaki kubbeleriyle simetrik bir kuruluşa sahip olan Hereke Köşkü, giriş mekanı, salon ve oda olmak üzere üç bölümden oluşuyor.

Altın varak ve renkli kalem süsleriyle bezeli duvarlar ve tavanlar, içeri girer girmez ziyaretçilerini etkisi altına alıyor.

DÖŞEMELER HEREKE FABRİKASINDAN

Ara geçişlerin çift kanatlı kapılarla sağlandığı mekanların tefrişinde, Hereke dokuması halılar ve ipekli döşemelik ve perdelikler göze çarpıyor.

İmparatorun ziyaretleri sırasında kaldığı Şale Köşkü tarzında olan köşkün döşemelerinin hepsinin, Hereke fabrikasında üretildiği biliniyor. Salonda yer alan döşemeler, ağırlıklı olarak kırmızı ve yeşil renklerden oluşuyor.

İMPARATORLUĞUN SON YILLARINA İŞARET EDİYOR

Saraylardan getirilen eşyalarla döşenen köşkün salonunda yer alan koltuk takımının ise 20. yüzyıl başlarında yapılmış olduğu değerlendiriliyor. Dekorasyonunda Avrupa ülkelerinden gelen birbirinden değerli eşyaların da kullanıldığı köşkte yer alan piyano, çini soba ve vazolar, imparatorluğun son yıllarının ince beğenisine tanıklık etme imkanı veriyor.

ÖNEMLİ BELGE ÖZELLİĞİ

Gül ağacından yapılan sehpa da zerafetiyle dikkati çeken eşyalar arasında bulunuyor. Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu'nda yer alan 52/1949 envanter numaralı İ. Baldasar imzalı suluboya resim, köşkün orijinal görünümüne ilişkin önemli bir belge niteliği taşıyor.