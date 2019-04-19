Konya'da 5'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya merkeze bağlı Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki sitede bulunan apartmanın 5’inci katında oturan Sebahat B. ile Mehmet B. çiftinin 4 yaşındaki çocukları Halil Erdem B., odasında oyun oynadığı sırada odasının penceresini açtı.

MİNİK HALİL KURTARILAMADI

Halil Erdem B., aşağı bakmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan beton zemine düştü. Odaya giren anne Sebahat B., çocuğunu odada bulamayınca açık olan pencereden aşağıya baktığında beton zemine düşmüş halde gördü.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.