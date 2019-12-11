Pınar Altuğ göz kamaştırdı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, bir etkinlikte sunuculuk yaptı. Güzel oyuncu, törende beyaz derin yırtmaçlı bir elbise giydi. Altuğ, geceden her detayı Instagram hesabından paylaştı.

"PAYLAŞMAYA DOYAMIYORUM"

Yürürken çekilen bir videosunu da "Paylaşmaya doyamıyorum." notuyla yayınladı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Aslı Tandoğan, meslektaşı Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken, manken Özge Ulusoy, "Pınar şahanesin" yazdı.

Bir diğer oyuncu Akasya Asıltürkmen ise Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı.