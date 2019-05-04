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65'inin çocuk olduğu 90 kişiye HIV bulaştırdı

Pakistan’da bir doktor aralarında 65 çocuğun bulunduğu toplam 90 hastaya aynı şırıngayı kullanarak HIV bulaştırdığı şüphesiyle gözaltına alındı.

AA | 04.05.2019 - 16:51..
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Yerel bir mahkemede davası görülen doktor Muzaffar Ghanghar, mahkeme önünde gazetecilere, Sind Sağlık Komisyonu’nun kendisine `kumpas´ kurduğunu iddia ederek, "HIV pozitif olduğumu bilseydim, tedavi olurdum. Sağlığımla ilgili herhangi bir şikayetim olmadı" dedi.

DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

Pakistan'da verilerin aktarılmadığı için ülkede kaç kişinin HIV virüsü taşıdığı tam bilinmiyor. Son yıllarda AIDS hastası sayısında bir artış görülse de, dünya ortalamasına göre Pakistan'daki AIDS hasta oranının oldukça az olduğu biliniyor.

DÜNYADA 35 MİLYON AIDS HASTASI VAR

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 35 milyonun üzerinde kişinin AIDS ile mücadele ettiğini, 2017'de yaklaşık 1 milyon kişinin hastalığın neden olduğu etkenlerden ötürü yaşamını kaybettiğini belirtiyor.

2000 ile 2017 yılları arasında HIV virüsüne yakalanan kişi sayısında yüzde 36'lık düşüş yaşandı. Virüse karşı uygulanan antiretroviral tedavi sayesinde aynı dönemde AIDS hastalığının neden olduğu ölüm oranları da yüzde 38 oranında azaldı.

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