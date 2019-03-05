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66 aylık çocuklar ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaya göre, velilerin isteği doğrultusunda, 66 aylık çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilirler.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 16:42..
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Milli Eğitim Bakanlığınca, "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir." açıklaması yapıldı.

66 aylık çocuklar ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek

GELECEK SENE GEÇERLİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak." ifadelerini kullanmıştı.

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