66 aylık çocuklar ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir." açıklaması yapıldı.

GELECEK SENE GEÇERLİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak." ifadelerini kullanmıştı.