66 yaşındaki yaşlı adamı polis bakkaldan alıp, eve götürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Hilal Kent Semti'nde bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası 66 yaşındaki Mehmet Küçük, sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, bakkal dükkanında eşi ile birlikte oturan Mehmek Küçük'e kimlik kontrolü yaptı.

POLİS BAKKALDAN ALIP, EVİNE GÖTÜRDÜ

Yaşının 66 olduğu belirlenen Küçük, polis tarafından ekip otosuna bindirilerek, evine götürüldü. Küçük'ün eşi ise telefonla çocuklarını arayıp, dükkana gelmelerini istedi.