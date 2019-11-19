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66 yıl önce otostopla ayrıldığı memleketi Hatay'a döndü

Memleketi Hatay'dan 25 yaşında ayrılan ve otostopla 36 ülkeyi gezdikten sonra ABD'ye yerleşen Baki, 66 yılın ardından doğduğu topraklara döndü.

AA | 19.11.2019 - 23:09..
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Mehmet Fatin Baki'nin yurt dışı macerası 66 yıl önce 25 yaşındayken başladı.

GURBETÇİ ÇOCUKLARA TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Önce otostopla 8 yılda 36 ülkeyi gezdi ve gittiği ülkelerde kısa süreli işçi olarak çalıştı. Ardından ABD'ye yerleşen Mehmet Fatin Baki, burada kaldığı 58 yıl içerisinde ticaretle uğraştı zaman zaman ana dillerini unutmasınlar diye gurbetçi çocuklara Türkçe öğretti.

66 yıl önce otostopla ayrıldığı memleketi Hatay'a döndü

ABD'DE MADALYAYA LAYIK GÖRÜLDÜ

ABD'de yaptığı hayır işleri ve çocuklara verdiği derslerden dolayı 1991 yılında "Point of light" (ışık noktası) yazılı madalyaya layık görülen Baki'ye, madalyasını dönemin ABD Başkanı George Herbert Walker Bush verdi.

66 yıl önce otostopla ayrıldığı memleketi Hatay'a döndü

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ İNGİLİZCE DERSİ VERİYOR

Ülke özlemiyle ekim ayında Türkiye'ye dönen 92 yaşındaki Mehmet Fatin Baki, artık yaşamını Hatay'ın Arsuz ilçesinde, yaptığı bir ahşap ev ve kiraladığı dükkandan kütüphaneye dönüştürdüğü mekanda, okuldan ve tarladan topladığı çocuklara ücretsiz İngilizce kursları vererek geçiriyor.

66 yıl önce otostopla ayrıldığı memleketi Hatay'a döndü

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