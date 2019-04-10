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Benzin ve motorine zam

Benzine gelen 13 kuruşluk zammın 7 kuruşu, motorine gelen 12 kuruşluk zammın 6 kuruşunu devlet ÖTV'den karşılacayak.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 07:16..
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Benzin ve motorine zam

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükselecek.

BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Benzin ve motorine zam

Ankara'da ortalama 6,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükselecek.

ABD'NİN ETKİSİ

Dünyada petrol fiyatları siyasi gelişmelere bağlı olarak dalgalanma yaşadı. Brent petrolün fiyatı 5 ayın zirvesini gördü. Brent petrolün fiyatı varil başına 71 doları geçti. Bu durumun başlıca sebeplerinden birisi ABD'nin İran ve Venezuela'ya yaptırım uygulaması.

Benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesindeki bir diğer etken de döviz kurunda yaşanan artış oldu.

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