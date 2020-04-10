Holokost nedir

Almanya'nın Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon kişinin, kaynaklara göre ölü sayısı değişir sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir.

Yahudiler başta olmak üzere Sintiler, Romanlar, Yenişler ve diğer Çingene kabul edilen insanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, eşcinseller, Yehova'nın Şahitleri, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavlar da bu katliamın kurbanları olmuşlardır.

"NİHAİ ÇÖZÜM"

Birçok akademisyen ise bu grupları Holokost'a dahil etmeyerek, Holokost'u sadece Yahudi Soykırımı olarak, "Yahudi problemine nihaî çözüm" olarak tanımlamışlardır.

MİLYONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tüm Holokost kurbanları hesaba katılınca hayatını kaybedenlerin sayısı, bazı akademisyenlere göre 17 milyon kişiye kadar çıkabilir.

DORUĞA ULAŞAN ÖLÜMLER, KAYIPLAR

Bu insanların öldürülme nedeni, Nazi döneminde doruğa varmış olan Yahudi nefretinin ve Nazi ırkçılığı görüşüne göre "yaşamaya hakkı olmayan alt-sınıf ırklar" olarak görülmüş olmalarıydı.

ALMANYA'DAN ÖZÜR VE TAZMİNAT

Yaşanan bu insanlık suçundan yıllar sonra Almanya hükümeti, İsrail'den ve tüm Yahudilerden özür dilediğini açıklayarak, acılarını paylaştıklarını söyledi. Almanlar, aynı zamanda İsrail'e tazminat da ödedi.