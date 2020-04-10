taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.702
Euro
7.3389
Altın
1677
Borsa
96004.57
Gram Altın
361.741
Bitcoin
46397.12

Holokost nedir

Holokost, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Yahudilere karşı uyguladıkları sistematik soykırımdır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Holokost nedir

Almanya'nın Nazi döneminde yaklaşık 6 milyon kişinin, kaynaklara göre ölü sayısı değişir sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir.

Yahudiler başta olmak üzere Sintiler, Romanlar, Yenişler ve diğer Çingene kabul edilen insanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, eşcinseller, Yehova'nın Şahitleri, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavlar da bu katliamın kurbanları olmuşlardır.

"NİHAİ ÇÖZÜM"

Birçok akademisyen ise bu grupları Holokost'a dahil etmeyerek, Holokost'u sadece Yahudi Soykırımı olarak, "Yahudi problemine nihaî çözüm" olarak tanımlamışlardır.

Holokost nedir

MİLYONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tüm Holokost kurbanları hesaba katılınca hayatını kaybedenlerin sayısı, bazı akademisyenlere göre 17 milyon kişiye kadar çıkabilir.

DORUĞA ULAŞAN ÖLÜMLER, KAYIPLAR

Bu insanların öldürülme nedeni, Nazi döneminde doruğa varmış olan Yahudi nefretinin ve Nazi ırkçılığı görüşüne göre "yaşamaya hakkı olmayan alt-sınıf ırklar" olarak görülmüş olmalarıydı.

Holokost nedir

ALMANYA'DAN ÖZÜR VE TAZMİNAT

Yaşanan bu insanlık suçundan yıllar sonra Almanya hükümeti, İsrail'den ve tüm Yahudilerden özür dilediğini açıklayarak, acılarını paylaştıklarını söyledi. Almanlar, aynı zamanda İsrail'e tazminat da ödedi.

İlginizi Çekebilir
Yamyamlık nedir
Yamyamlık, insanın, kendi türünden varlıkların etini veya iç organlarını yeme eylemi ya da alışkanlığıdır.
Lizin nedir
Lizin, vücudun üretmediği ve dışardan alınması zorunlu olan bir amino asittir.
İnfografik nedir
İnfografik, farklı verilerin kullanıcıya grafik destekli sunularak daha kolay ve anlaşılır hale getirmesini amaçlayan dosya türüdür.
Kolik nedir
Yeni doğan bebeklerde herhangi bir sebep olmamasına rağmen saatlerce süren ağlamalara kolik denir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mobbing nedir
Mobbing nedir
9
SIM kartları tamamen ortadan kaldıracak eSIM nedir
SIM kartları tamamen ortadan kaldıracak eSIM nedir
12
Emülgatör nedir
Emülgatör nedir
3
Goji Berry nedir
Goji Berry nedir
1
İçtima nedir
İçtima nedir
2
Keson temel nedir
Keson temel nedir
0
İllüstrasyon nedir
İllüstrasyon nedir
1
[+] Görüş bildir