Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda A.K., S.G., H.G. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
ARAMA YAPILDI
Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 7 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 161.5 metamfetamin maddesi, 3 adet toplamda 10.6 bonzai maddesi, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.