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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yapılan operasyonla birlikte 4 uyuşturucu taciri yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 06.10.2019 - 11:08..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonda A.K., S.G., H.G. ve Y.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

ARAMA YAPILDI

Şahısların kullandığı araçta yapılan aramalarda 7 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 2 adet kilitli poşet içerisinde toplamda 161.5 metamfetamin maddesi, 3 adet toplamda 10.6 bonzai maddesi, 1 adet alüminyum folyo, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İŞLEM BAŞLATILDI

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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