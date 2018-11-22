TBMM'de gergin anlar

Görüşmeler esnasında AK Parti ve İYİ Parti'nin kısaltmaları üzerinde tartışmalar yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, AK Parti için "AKP" demesi, AK Partili milletvekillerince tepkiyle karşılandı.

"İP VE CEHAPE"

Özel, bunun üzerine, İYİ Parti'nin kısaltmasının da "İP" olmadığını, kendi partisi için "CEHAPE" denmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine olanak tanıyan kanun teklifinin de görüşmeleri esnasında tartışma yaşandı.