Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
RÜZGARLAR HEP GENÇTİR
Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.
Rüzgarlar Hep Gençtir
Zülfü Livaneli
Dex Kitap
S.: 224
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
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PARÇALANMA
TIME’ın seçtiği “1923-2005 Yılları Arasında Yayımlanan En İyi İngilizce 100 Roman”dan biri.
Parçalanma
Chinua Achebe
Çev.: Nazan Arıbaş Erbil
İthaki Yay.
S.: 184
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DR. JEKYLL İLE BAY HYDE
Çağının önde gelen yazarlarından Robert Louis Stevenson’ın en önemli eserlerinden biri olarak görülen Dr. Jekyll ile Bay Hyde, Viktoryen dönemin ahlakçı paranoyasının insan bilincinde yarattığı yarılmayı yansıtan bir başyapıt.
Dr. Jekyll ile Bay Hyde
Robert Louis Stevenson
İthaki Yay.
S.: 88
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DESTANLAR ÇAĞI
Michael J. Sullivan, Destanlar Çağı ile efsanelerle gerçeği, insanlarla tanrıları karşı karşıya getirecek yepyeni bir seriye başlıyor…
Destanlar Çağı
Michael J. Sullivan
İthaki Yay.
S.: 88
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PROFESYONEL
Kuzey Kaliforniyalı bu iki başarılı CEO, çalıştıkları şiketler için vazgeçilmezdir çünkü ikisi de güç oyununda yenilmezdir. Ancak yönetici olarak zirve yaptıkları hayatın ağır bedelleri vardır. Peki, büyük balığın küçük olanı yediği bu acımasız dünya uğruna kim neyi feda etmeye hazırdır? Kalbin mantığa verdiği mücadelede kim kime üstün gelecektir?
Profesyonel
Danielle Steel
Martı Yay.
S.: 400
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BAŞKA BİR AŞK İSTEMEZ
Prof. Dr. Ruşen Keleş’in çocukluk ve ilk gençliğinden bugüne meslek hayatını şekillendiren sosyo-kültürel ortamın ayrıntılarını bulabileceğiniz bu kitap, ömrünü kent-bilime adamış bir Cumhuriyet aydınının akademik kariyerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.
Baka Bir Aşk İstemez
Ruşen Keleş
İmge Kitabevi
S.: 393
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SEN SEBASTIAN'DA HÜZÜN
Yeraltı dünyası tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor bu romanda... Çapraşık ama birbirleriyle bağlantılı hikâyelerden oluşan olay örgüsü, insanın kanını donduracak denli soğukkanlı anlatımı ve cesur tasvirleriyle bir çırpıda okunacak bir roman...
Sen Sebastian'da Hüzün
Ingvar Ambjornsen
Ayrıntı Yay.
S.: 192
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AŞKIN TARİFİ
Annie Harlow’un, herkesin gıptayla baktığı bir hayatı vardır. Fakat tam da hamilelik haberini aldığı gün geçirdiği büyük kaza yüzünden sahip olduğu her şey tuzla buz olur. Bir sene sonra komadan uyandığında, kaybettiği tek şeyin geçen zaman olmadığını anlayacaktır.
Aşkın Tarifi
Susan Wiggs
Yabancı Yay.
S.: 392
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DİSİPLİNLİ GÜZEL GÜNLER
Savaş sonrasının İsviçre’sinde geçen bu tekinsiz romanın başlangıç cümlesi alabildiğine basit ve saftır: “On dört yaşındayken Appenzell’de bir okulda yatılı öğrenciydim”. Gelgelelim söz konusu ortam basitlik ve saflıktan oldukça uzaktır...
Disiplinli Güzel Günler
Fleur Jaeggy
Can Yay.
S.: 96
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SAF BİR YÜREK
Fransız edebiyatında gerçekçiliğin öncüsü sayılan Gustave Flaubert, birçoklarınca başyapıt kabul edilen öyküsü Saf Bir Yürek’te, biricik aşkı Théodore askere alınmamak için hali vakti yerinde bir kadınla evlenince, çalıştığı çiftlikten ayrılıp başka bir kentte yaşayan dul bir kadının hizmetçisi olan Félicité'nin öyküsünü anlatır...
Saf Bir Yürek
Gustave Flaubert
Can Yay.
S.: 56
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TARİHİ KIRINTILAR
Barış Bıçakçı’dan şiir kadar yalın, hayat kadar karmaşık; şiir kadar karmaşık, hayat kadar yalın bir roman...
Tarihi Kırıntılar
Barış Bıçakçı
İletişim Yay.
S.: 194
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Damla Karakuş
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