Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

RÜZGARLAR HEP GENÇTİR

Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.



Rüzgarlar Hep Gençtir

Zülfü Livaneli

Dex Kitap

S.: 224

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CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.



Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

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PARÇALANMA

TIME’ın seçtiği “1923-2005 Yılları Arasında Yayımlanan En İyi İngilizce 100 Roman”dan biri.

Parçalanma

Chinua Achebe

Çev.: Nazan Arıbaş Erbil

İthaki Yay.

S.: 184

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DR. JEKYLL İLE BAY HYDE

Çağının önde gelen yazarlarından Robert Louis Stevenson’ın en önemli eserlerinden biri olarak görülen Dr. Jekyll ile Bay Hyde, Viktoryen dönemin ahlakçı paranoyasının insan bilincinde yarattığı yarılmayı yansıtan bir başyapıt.

Dr. Jekyll ile Bay Hyde

Robert Louis Stevenson

İthaki Yay.

S.: 88

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DESTANLAR ÇAĞI

Michael J. Sullivan, Destanlar Çağı ile efsanelerle gerçeği, insanlarla tanrıları karşı karşıya getirecek yepyeni bir seriye başlıyor…

Destanlar Çağı

Michael J. Sullivan

İthaki Yay.

S.: 88

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PROFESYONEL

Kuzey Kaliforniyalı bu iki başarılı CEO, çalıştıkları şiketler için vazgeçilmezdir çünkü ikisi de güç oyununda yenilmezdir. Ancak yönetici olarak zirve yaptıkları hayatın ağır bedelleri vardır. Peki, büyük balığın küçük olanı yediği bu acımasız dünya uğruna kim neyi feda etmeye hazırdır? Kalbin mantığa verdiği mücadelede kim kime üstün gelecektir?

Profesyonel

Danielle Steel

Martı Yay.

S.: 400

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BAŞKA BİR AŞK İSTEMEZ

Prof. Dr. Ruşen Keleş’in çocukluk ve ilk gençliğinden bugüne meslek hayatını şekillendiren sosyo-kültürel ortamın ayrıntılarını bulabileceğiniz bu kitap, ömrünü kent-bilime adamış bir Cumhuriyet aydınının akademik kariyerinin nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

Baka Bir Aşk İstemez

Ruşen Keleş

İmge Kitabevi

S.: 393

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SEN SEBASTIAN'DA HÜZÜN

Yeraltı dünyası tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor bu romanda... Çapraşık ama birbirleriyle bağlantılı hikâyelerden oluşan olay örgüsü, insanın kanını donduracak denli soğukkanlı anlatımı ve cesur tasvirleriyle bir çırpıda okunacak bir roman...



Sen Sebastian'da Hüzün

Ingvar Ambjornsen

Ayrıntı Yay.

S.: 192

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AŞKIN TARİFİ

Annie Harlow’un, herkesin gıptayla baktığı bir hayatı vardır. Fakat tam da hamilelik haberini aldığı gün geçirdiği büyük kaza yüzünden sahip olduğu her şey tuzla buz olur. Bir sene sonra komadan uyandığında, kaybettiği tek şeyin geçen zaman olmadığını anlayacaktır.

Aşkın Tarifi

Susan Wiggs

Yabancı Yay.

S.: 392

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DİSİPLİNLİ GÜZEL GÜNLER

Savaş sonrasının İsviçre’sinde geçen bu tekinsiz romanın başlangıç cümlesi alabildiğine basit ve saftır: “On dört yaşındayken Appenzell’de bir okulda yatılı öğrenciydim”. Gelgelelim söz konusu ortam basitlik ve saflıktan oldukça uzaktır...

Disiplinli Güzel Günler

Fleur Jaeggy

Can Yay.

S.: 96

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SAF BİR YÜREK

Fransız edebiyatında gerçekçiliğin öncüsü sayılan Gustave Flaubert, birçoklarınca başyapıt kabul edilen öyküsü Saf Bir Yürek’te, biricik aşkı Théodore askere alınmamak için hali vakti yerinde bir kadınla evlenince, çalıştığı çiftlikten ayrılıp başka bir kentte yaşayan dul bir kadının hizmetçisi olan Félicité'nin öyküsünü anlatır...

Saf Bir Yürek

Gustave Flaubert

Can Yay.

S.: 56

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TARİHİ KIRINTILAR

Barış Bıçakçı’dan şiir kadar yalın, hayat kadar karmaşık; şiir kadar karmaşık, hayat kadar yalın bir roman...

Tarihi Kırıntılar

Barış Bıçakçı

İletişim Yay.

S.: 194

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Damla Karakuş

[email protected]

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