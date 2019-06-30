taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

İzmir'de orman yangını

Dikili ilçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bütün ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

DHA | 30.06.2019 - 19:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
İzmir'de orman yangını

İzmir Dikili'ye 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

5 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

İzmir'de orman yangını

İzmir’deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor VİDEO

DENİZDEKİLER ENDİŞEYLE İZLEDİ

Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi’nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı.

Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi.

İzmir'de orman yangını

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının yerleşim yerlerini giderek daha fazla tehdit etmesi üzerine ekip sayısı her geçen saat artırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İzmir'de orman yangını

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Dikili ve Bergama ilçeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da bölgede yaşayanları uzaklaştırmaya çalıştı. 5 yangın söndürme helikopterinin pilotları da denizden su alarak, sürekli alevlerin üzerine bıraktı.

Bölgedeki sert rüzgarın, söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu

1114
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

646
Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

Trump'ın kızı G20 Zirvesi'nde rezil oldu

86
Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

Libya Türklere ait dükkanları kapatmaya başladı

340
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

214
Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

Ozornwafor kiralık olarak gönderilecek

23
Albay Önder İrevül tayin edildi

Albay Önder İrevül tayin edildi

630
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir