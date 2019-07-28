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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman'da devriye gezerken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan polis Taha Uluçay, şehit oldu. Uluçay'ın cenazesi bugün defnedildi.

İHA | 28.07.2019 - 13:47..
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı.

ŞEHİT OLDU

Saldırıda kurşunların isabet ettiği polis memuru Taha Uluçay, ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis Taha Uluçay son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

KAYSERİ'YE GETİRİLDİ

Şehidin cenazesi, Adıyaman'da düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye getirildi.

Bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak olan şehidin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesindeki babaevine getirildi. Burada dualar okunarak, helallik alındı.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Burada il protokolü ve yetkililer, acılı aileye taziyelerini iletti. Şehidin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

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