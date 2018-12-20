Erdoğan - Ruhani ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlediği, ortak basın toplantısından satır başları şu şekilde:

ERDOĞAN-RUHANİ GÖRÜŞMESİ

"Ekim 2017’de İran’ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde, bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

ABD'NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI İRAN'IN YANINDAYIZ

İkili ticaret hacmimiz 2017’de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibarıyla ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye ve İran'ın atabileceği çok ortak adım var. ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'ın yanındayız.

Türkiye ile İran arasındaki iş birliğini, önümüzdeki dönemde her alanda göreceğiz."



Ruhani'nin konuşmasından satır başları;

HİÇBİR 3'ÜNCÜ ÜLKE SAMİMİ İLİŞKİLERİMİZİ BOZAMAZ

"Yaptığımız bu ülkeler arası 5. yüksek düzeyli toplantıdır. İki ülkenin katılımlarıyla yapılıyor ve ekonomik ve ticaretin gelişmesi, engellerin kaldırılması için güzel bir toplantı yaptık. Bölgesel ve uluslararası konuları ele aldık. İki ülkenin ilişkilerinin temeli, tarihi, dini, ortak çıkarlar, bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir 3'üncü ülke bu samimi ilişkilerimizi bozamaz.

AMERİKA'NIN ZALİMCE VE KANUNSUZ UYGULAMALARI TERÖRİST UYGULAMADIR

Amerika'nın tek taraflı uyguladığı zalimce, kanunsuz uygulamaları uluslararası hukuka, ortak çıkarlara aykırıdır, yüzde yüz terörist uygulamadır. Şirketleri korkutuyor bu durum. 2231 no'lu Kararname olarak İran ile ticaret yapmalarını söylüyoruz. Birkaç ülke Amerika'nın düşüncesine katıldı. Çıkarları doğrultusunda karar alıyorlar."