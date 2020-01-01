taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.947
Euro
6.6703
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.186
Bitcoin
43141.08

Hadımköy’de fabrika yangını

İstanbul Hadımköy'de 4 katlı bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İHA | 01.01.2020 - 23:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Alparslan Caddesi Atatürk Sanayi bölgesinde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının iplik bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Hadımköy’de fabrika yangını

AŞIRI DUMAN, EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Dumanların yükseldiğini gören fabrikadaki görevliler, durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yanan ipliklerden dolayı aşırı duman olması, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı.

Hadımköy’de fabrika yangını

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Hadımköy’de fabrika yangını

Hadımköy’de fabrika yangını

Hadımköy’de fabrika yangını

Hadımköy’de fabrika yangını

İlginizi Çekebilir
Boğulmak üzereyken kurtarıldı, yüzmek için girdim dedi
Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çorum'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı
Konya'da yılbaşındaki trafik uygulamalarında polis ekipleri tarafından durdurularak alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu görülen sürücünün kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.
Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarında bıraktılar
Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler öldürdükleri domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Evi terk den eşini öldürüp intihara kalkıştı

Evi terk den eşini öldürüp intihara kalkıştı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir