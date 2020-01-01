Hadımköy’de fabrika yangını

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Alparslan Caddesi Atatürk Sanayi bölgesinde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının iplik bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

AŞIRI DUMAN, EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Dumanların yükseldiğini gören fabrikadaki görevliler, durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yanan ipliklerden dolayı aşırı duman olması, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini zorlaştırdı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.