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Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings'den sonra Moody's de bu yıl Türkiye'nin büyüme ivmesini artıracağını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 12:12..
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Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Kasım ayının başında Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümü artırdı.

FITCH'İN ARDINDAN MOODY'S'DEN OLUMLU RAPOR

Bu raporun ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ile ilgili olumlu bir büyüme tahmini ortaya koydu.

"TÜRKİYE 2019'U BÜYÜYEREK TAMAMLAYACAK"

Türkiye ekonomisinde toparlanma sinyalleri gördüğünü belirten Moody's, "Türkiye 2019 yılını daralarak değil, büyüyerek tamamlayacak." tahmininde bulundu.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

2021 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3

Moody's'in açıklamasında; 2019 için büyüme beklentisi yüzde 0,2 olurken, 2020 ve 2021 için yüzde 3 büyüme öngörüldü.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti- HABERİ

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

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