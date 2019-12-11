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Adapazarı'nda hamile sevgilisini arkadaşına dövdürdü

Ayrıldığı kız arkadaşının hamile olduğunu öğrenen eski sevgili, arkadaşına 35 bin TL verip, bebeği düşürene kadar dövmesini istedi.

DHA | 11.12.2019 - 14:53..
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Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi.

OLAYIN KAPKAÇ OLMADIĞI ANLAŞILDI

Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Tanıkların anlattıklarından yola çıkan polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Kürtaj yaptırmayan sevgilisini arkadaşına dövdürttü -VİDEO

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.’yü gözaltına aldı.

KÜRTAJI KABUL ETMEMİŞ

Taner Oktay K., emniyetteki ifadesinde, F.A.'dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını, F.A.'nın kabul etmemesi nedeniyle bu saldırı planını yaptıklarını söyledi. Taner Oktay K.'nin, iş arkadaşı Ümit Ö.'den, gasbedecekmiş gibi yapıp, F.A.'yı dövmesini istediği ve bu sayede bebeği kaybetmesini sağlamayı amaçladığı ortaya çıktı.

Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş -1

35 BİN TL'YE ANLAŞTILAR

Ümit Ö. ise ifadesinde Taner Oktay K.'nin, F.A. ile birlikteliklerinden olan bebeği istememesi nedeniyle 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmesi için birilerini aradığını duyduğunu ve bu işi beraber planlayarak, gerçekleştirdiklerini itiraf etti.


Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş -2

Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş -3

Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş -4

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