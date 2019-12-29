ABD'den savunma sistemlerine karşı füze

Rusya'nın savunma sistemlerinden S-400'lere direnemeyecek yeni bir sistem geliştirme uğraşında olan ABD, çalışmalarına hız verdi.

ABD ordusu, sesten hızlı (hipersonik) bir füze sistemini test etmek için hazırlıklara başladı.

2023 YILINA KADAR HAZIR OLACAK

ABD'li savunma sanayi kaynaklarının aktardığı haberlere göre, ABD ordusuna bağlı askeri teknoloji kurumları, söz konusu silahların geliştirilmesi ve testleri için hazırlık sürecine girdi.

Test edilebilir bir hipersonik füzenin 2023 mali yılında test için hazır olacağı ifade ediliyor.

HEDEF, SAVUNMA SİSTEMLERİNİN KARŞILIK VEREMEMESİ

LRHW (Long Range Hypersonic Weapon-Uzun Menzilli Sesten Hızlı Füze) olarak bilinen silah sistemi oldukça etkili bir sistem olarak biliniyor.

Hipersonik füzeler, füze savunma sistemlerinin menzili dışına kadar atmosferde yükselerek, savunma sistemlerinin karşılık veremeyeceği hızda hedeflerine yöneliyor ve hedefi imha ediyor.