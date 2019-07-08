Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

LATİFE HANIM

Mustafa Kemal Atatürk - Mücadelesi ve Özel Hayatı ve Halide Edib kitaplarının yazarı İpek Çalışlar’ın kaleminden Latife Hanım yayımlandığında büyük bir yankı uyandırdı ve PEN Yazarlar Derneği Duygu Asena Ödülü’nü aldı. Gözden geçirilmiş yeni baskısıyla, tamamı belgelere dayanarak titizlikle hazırlanan bu biyografik eser aynı zamanda Türkiye’nin kadınlarının hikâyesi.

Latife Hanım

İpek Çalışlar

Yapı Kredi Yay.

S.: 472

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ZEHR-İ BAL

Aşk... Tarih... Polisiye... 1870 yılında başlayan çarpıcı ve sürükleyici bir aşk hikâyesi...

Zehr-i Bal

Sezgin Irmak

Portakal Yay.

S.: 304

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TIKTIKCİK

Elinizde tuttuğunuz kitap bir masal değil, gerçek bir hikâye. Yaşayan en önemli İtalyan yazarlardan Andrea Camilleri’nin çocukluğundan bir hikâye hem de... Bu kitap küçük bir çocukla minicik bir civcivin iç ısıtan dostluğunun hikâyesi...

Tıktıkcik

Andrea Camilleri

Yapı Kredi Yay.

S.: 98

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ELEMENTLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ

Dr. Eşref Atabey, Suyun Hikâyesi'nden sonra şimdi de Elementler ve Sağlığa Etkileri'ni anlatıyor...

Elementler ve Sağlığa Etkileri

Eşref Atabey

Yazarın Kendi Yayını

S.: 630

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GÜZELLİK DİYETİ

Başarısı uluslararası alanda kanıtlanmış ve Amerika’nın önde gelen beslenme uzmanlarından biri olan David Wolfe, kalıcı bir güzelliğe sahip olmanıza yarayan beş faktörü bu kitapta topluyor...

Güzellik Diyeti

David Wolfe

The Kitap

S.: 336

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MAHATMA GANDI VE ABDULGAFFAR HAN

... Gandi, Müslüman direnişçi Abdülgaffar Han ile işbirliği ve gönül birliği yaparak, kötülüğe karşı barışçıl bir direnme örnekliği koyar. Gandinin yöntemi, İsa (as)nın kötülüğe karşı iyilikle cevap verme tavsiyesinin bir uygulamasıdır. Bu kitap iki kahraman, Mahatma Gandi ve Abdülgaffar Hanın mücadelesini anlatıyor.

Mahatma Gandi ve Abdulgaffar Han

Ümit Aktaş

Cıra Genç Yay.

S.: 87

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DİJİTAL DÜNYADA E-BEVEYN OLMAK

İnternet artık hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bir yanıyla çok zengin bir fırsatlar dünyası, bir yanıyla da önü alınmazsa büyük risklere gebe bir mayın tarlası. Hadi biz yetişkinler bu mayın tarlasında bir şekilde güvenle yol alabiliyoruz.

Peki çocuklarımız? Eğitimci Salih Uyan, işte bu evrende çocuklarının güvenliğini sağlamak isteyen anne babalara sesleniyor.

Dijital Dünyada E-beveyn Olmak

Salih Uyan

Timaş Yay.

S.: 240

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DÜNYANIN SONUNU ÖNCELEYEN İŞARETLER

Meksikalı yazar Yuri Herrera, Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler’de kadın kahramanı Makina’nın, kardeşini bulmak için Gabacho topraklarına geçiş macerasını anlatıyor... Herrera’nın Dante’nin İlahi Komedya’sına benzetilen üç romanından ikincisi Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler, cehennemin dokuz aşamasını anlatan Aztek mitlerinden izlerle ilerliyor...

Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler

Yuri Herrera

Çev.: Bülent Kale

Notos Kitap

S.: 102

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Damla Karakuş

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