Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
LATİFE HANIM
Mustafa Kemal Atatürk - Mücadelesi ve Özel Hayatı ve Halide Edib kitaplarının yazarı İpek Çalışlar’ın kaleminden Latife Hanım yayımlandığında büyük bir yankı uyandırdı ve PEN Yazarlar Derneği Duygu Asena Ödülü’nü aldı. Gözden geçirilmiş yeni baskısıyla, tamamı belgelere dayanarak titizlikle hazırlanan bu biyografik eser aynı zamanda Türkiye’nin kadınlarının hikâyesi.
Latife Hanım
İpek Çalışlar
Yapı Kredi Yay.
S.: 472
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ZEHR-İ BAL
Aşk... Tarih... Polisiye... 1870 yılında başlayan çarpıcı ve sürükleyici bir aşk hikâyesi...
Zehr-i Bal
Sezgin Irmak
Portakal Yay.
S.: 304
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TIKTIKCİK
Elinizde tuttuğunuz kitap bir masal değil, gerçek bir hikâye. Yaşayan en önemli İtalyan yazarlardan Andrea Camilleri’nin çocukluğundan bir hikâye hem de... Bu kitap küçük bir çocukla minicik bir civcivin iç ısıtan dostluğunun hikâyesi...
Tıktıkcik
Andrea Camilleri
Yapı Kredi Yay.
S.: 98
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ELEMENTLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ
Dr. Eşref Atabey, Suyun Hikâyesi'nden sonra şimdi de Elementler ve Sağlığa Etkileri'ni anlatıyor...
Elementler ve Sağlığa Etkileri
Eşref Atabey
Yazarın Kendi Yayını
S.: 630
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GÜZELLİK DİYETİ
Başarısı uluslararası alanda kanıtlanmış ve Amerika’nın önde gelen beslenme uzmanlarından biri olan David Wolfe, kalıcı bir güzelliğe sahip olmanıza yarayan beş faktörü bu kitapta topluyor...
Güzellik Diyeti
David Wolfe
The Kitap
S.: 336
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MAHATMA GANDI VE ABDULGAFFAR HAN
... Gandi, Müslüman direnişçi Abdülgaffar Han ile işbirliği ve gönül birliği yaparak, kötülüğe karşı barışçıl bir direnme örnekliği koyar. Gandinin yöntemi, İsa (as)nın kötülüğe karşı iyilikle cevap verme tavsiyesinin bir uygulamasıdır. Bu kitap iki kahraman, Mahatma Gandi ve Abdülgaffar Hanın mücadelesini anlatıyor.
Mahatma Gandi ve Abdulgaffar Han
Ümit Aktaş
Cıra Genç Yay.
S.: 87
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DİJİTAL DÜNYADA E-BEVEYN OLMAK
İnternet artık hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçası. Bir yanıyla çok zengin bir fırsatlar dünyası, bir yanıyla da önü alınmazsa büyük risklere gebe bir mayın tarlası. Hadi biz yetişkinler bu mayın tarlasında bir şekilde güvenle yol alabiliyoruz.
Peki çocuklarımız? Eğitimci Salih Uyan, işte bu evrende çocuklarının güvenliğini sağlamak isteyen anne babalara sesleniyor.
Dijital Dünyada E-beveyn Olmak
Salih Uyan
Timaş Yay.
S.: 240
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DÜNYANIN SONUNU ÖNCELEYEN İŞARETLER
Meksikalı yazar Yuri Herrera, Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler’de kadın kahramanı Makina’nın, kardeşini bulmak için Gabacho topraklarına geçiş macerasını anlatıyor... Herrera’nın Dante’nin İlahi Komedya’sına benzetilen üç romanından ikincisi Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler, cehennemin dokuz aşamasını anlatan Aztek mitlerinden izlerle ilerliyor...
Dünyanın Sonunu Önceleyen İşaretler
Yuri Herrera
Çev.: Bülent Kale
Notos Kitap
S.: 102
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Damla Karakuş
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